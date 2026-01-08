- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбивство Фаріон: суд ухвалив нове рішення у справі, що відомо про долю Зінченка
У Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. Підозрюваного залишили під вартою.
Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Зінченку продовжили запобіжний захід: арешт без права внесення застави терміном на 60 діб - до 9 березня включно. Хоч його адвокати просили пом’якшення запобіжного заходу - домашній арешт з носінням засобів спостереження. Втім, суд відхилив це.
Під час засідання прокурор Дмитро Петльований наголосив: у випадку зміни запобіжного заходу є ризик, що обвинувачений може не з’являтися до суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Окрім того, з його слів, Зінченко не має постійного місця проживання у Львова чи на території області.
"Існує ризик того, що, враховуючи характер інкримінованих злочинів, його інтерес до зброї і певні навички поводження з нею, а також характер злочину, який йому інкримінується, обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення", - додав прокурор.
Водночас захист Зінченка назвав клопотання прокурора “необґрунтованим”, а зазначені ризики — “необ'єктивними і не підтвердженими належними доказами”.