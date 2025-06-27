Вбивство Фаріон: у підозрюваного знайшли досьє на Стерненка, Філатова і Корбана

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко

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Під час засідання Шевченківського райсуду Львова у справі про вбивство мовознавці та екснардепки Ірини Фаріон було оприлюднено вміст мобільного телефону підозрюваного. Як повідомили українські ЗМІ, серед збережених файлів виявили досьє на громадського діяча Сергія Стерненка, мера Дніпра Бориса Філатова та бізнесмена Геннадія Корбана.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у соцмережах, звинувативши правоохоронців у бездіяльності.

«Вбивають Ірину Фаріон. У ймовірного злочинця знаходять в телефоні досьє на Стерненка та Філатова. Нацпол мовчить та можливих жертв не попереджує. Вбивають Ганула. Нацпол мовчить та можливих жертв не попереджує. Замах на Стерненка. Філатов на черзі. Нацпол мовчить та не попереджує. Це скоцтво чи зрада?», — написав мер Дніпра.

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Громадський діяч Сергій Стерненко також відреагував на інцидент. Він наголосив, що це свідчить про активізацію терору з боку Росії на території України.

«Я думав, росіяни до терору і диверсій в тилу перейдуть значно раніше. Зараз їхня активність особливо висока: закладки, мопеди, використані в темну підлітки тощо. Всі ми маємо розуміти, що ворог буде тероризувати нас, поки існує», — зазначив Стерненко.

Він обурився, що дізнався про загрозу не від правоохоронців, а з новин.

«Окремий прикол, що я про це дізнаюся з новин. Мене не викликали слідчі. Дякую Нацполіції, що нічого не сказали про підготовку російських спецслужб до злочину», — йдеться в повідомленні.

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Стерненко звернув увагу, що про загрозу депутату Бужанському міністр рапортував у той самий день.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року у Львові було вбито українську мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон — у неї стріляли з пістолета.

Підозрюваного у злочині, 18-річного В’ячеслава Зінченка, затримали невдовзі у Дніпрі, де він проживав. За даними слідства, Зінченко був учасником онлайн-групи, що пропагує культ насильства, а також розпалює расову, національну та релігійну ворожнечу.

Нещодавно в суді показали відео з пострілами та втечею убивці Ірини Фаріон.

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