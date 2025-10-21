21 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон

Реклама

У Львові 21 жовтня відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Під час слухання було допитано таємного свідка, який, за словами сторони обвинувачення, безпосередньо бачив підозрюваного у день злочину. Наступне засідання суду заплановане на 11 листопада.

Про це йдеться у повідомленні «Еспресо.Захід».

Донька загиблої, Софія Особа, заявила, що адвокати підозрюваного Зінченка намагаються затягнути судовий процес.

Реклама

«Емоційно я лише зауважила, що Зінченко трохи нервував у своїй камері… Щиро дякую таємному свідку, який не побоявся виступити та чітко сказав, що бачив убивцю Ірини Фаріон. Це підтвердив і прокурор — йдеться саме про людину, яка нині перебуває за ґратами», — розповіла Софія Особа.

Вона також прокоментувала, чому, на її думку, Ірині Фаріон досі не присвоїли звання Героя України.

«Я процитую свою маму: „Малі ніколи не осягнуть великих“. Бандері також не надали звання Героя України, як ми всі знаємо. Ми будемо боротися. Багато хто з українців вважає Ірину Фаріон Героєм України», — сказала вона.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на засіданні суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірина Фаріон В’ячеслав Зінченко заявив, що не визнає своєї провини.

Реклама

19 липня 2024 року невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника.

25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.