Вбивство і розчленування балетмейстерки Холодної з Харкова: її чоловік отримав вирок

Балетмейстерка Марія Холодна та її чоловік / © Офіс Генерального прокурора

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові суд визнав винним у вбивстві балетмейстерки Марії Холодної її чоловіка. Торік під час сварки чоловік зарізав дружину, розчленував її тіло, закопав частини у лісопосадці, а частини — спалив.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Вбивство Холодної було скоєно 17 лютого 2024 року у Харкові. Тоді до поліції звернулася жінка, яка повідомилапро зникнення своєї доньки — головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії. Донька припинила відповідати на дзвінки, а її повідомлення у месенджерах були доволі дивними.

Правоохоронці з’ясували, що Холодна та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до вбивства чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. Він ревнував дружину і підозрював її у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки з Холодною чоловік завдав їй ножових поранень, від яких жінка загинула.

Надалі чоловік розчленував тіло балетмейстерки: кисті рук та голову поклав до пакета, а тулуб — до валізи. Після цього вбивця прибрав і вимив квартиру, а потім закопав пакет із рештками у лісопосадці. Згодом зловмисник вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло дружини, облив паливом, закидав автошинами та підпалив. Чоловік закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Через це вогонь згас і тіло Холодної не згоріло повністю.

Після вбивства чоловік намагався вдавати, начебто дружина і досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Правоохоронці затримали зловмисника і суд узяв його під варту, де чоловік очікував вироку. Обвинувачений визнав провину у вбивстві дружини. Тепер суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому максимальне покарання — 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 2024 року Україну шокувало жорстоке вбивство Марії Холодної у Харкові. Слідство тоді інформувало, що 37-річна жінка загинула від рук свого чоловіка Олексія, з яким збиралась розлучатися. Поліцейські всього за чотири дні зібрали докази, що саме чоловік балерини є вбивцею. Олексій заявляв, що скоїв злочин «через кохання». У подружжя залишився 12-річний син.