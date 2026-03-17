Вбивство Ігоря Комарова на Балі: названі імена підозрюваних — серед них є українці (фото)

Інтерпол оголосив у розшук п’ятьох чоловіків, яких підозрюють у викраденні та жорстокому вбивстві українця.

Ігор Бережанський
Вбивство Ігоря Комарова на Балі

Вбивство Ігоря Комарова на Балі / © із соцмереж

У справі про вбивство 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі встановлено імена підозрюваних. Серед них — троє громадян України.

Про це повідомили в Інтерпол, який оголосив підозрюваних у міжнародний розшук на запит Індонезії.

Йдеться про п’ятьох осіб: українців Дениса Галушка, Романа Мельника та Василя Немеша, а також громадянина РФ Миколу Петрика і громадянина Казахстану Владислава Аханова. Усіх їх підозрюють у викраденні, вимаганні та вбивстві.

Названі імена підозрюваних у вбивстві Ігоря Комарова на Балі / © Interpol

Як зазначається, відповідні «червоні сповіщення» (red notice) були оприлюднені 17 березня 2026 року. Ініціали українців — DH, VN та RM — збігаються з тими, які раніше озвучували правоохоронці Балі.

Вбивство українця на Балі: що відомо

За даними слідства, Ігор Комаров зник 15 лютого 2026 року під час поїздки на мотоциклах у районі Джимбарану разом із знайомими. Згодом у мережі з’явилися відео, на яких чоловік просив викуп у розмірі 10 млн доларів.

Першого фігуранта справи — громадянина Нігерії — затримали 23 лютого. За версією слідства, він міг бути причетний до організації викрадення.

Наприкінці лютого на узбережжі Балі почали знаходити людські рештки, а 5 березня індонезійська поліція підтвердила за результатами ДНК-експертизи, що вони належать Ігорю Комарову.

Раніше правоохоронці Індонезії заявляли, що підозри у справі оголошено шістьом іноземцям. Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці відповіли на чутки про роль дівчини Ігоря Комарова. Поліція Балі надала пояснення щодо допиту української блогерки Єви Мішалової у справі про вбивство.

