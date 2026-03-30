Вбивство Комарова на Балі: банда іноземців місяць стежила за українцем

Ігор Комаров та його дівчина Єва Мішалова / © із соцмереж

Поліція Індонезії встановила сімох іноземних громадян, які протягом місяця стежили за українцям Ігорем Комаровим перед його жорстоким вбивством на Балі.

Про це заявив генерал поліції Індонезії Даніель Адітьяджая, повідомило видання Tribun-Bali.

За словами генерала, група іноземців стежила за Комаровим протягом місяця до його розчленування.

«Після проведення досить тривалої, інтенсивної та напруженої роботи слідчих, за результатами опрацювання шести місць події, а також узгодження зібраних доказів через допити свідків і поглиблений аналіз із використанням науково-криміналістичного розслідування, у цій справі встановлено сімох підозрюваних, і всі вони є іноземними громадянами», — заявив Адітьяджая.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук шістьох осіб, серед яких троє українців — Денис Галушко, Роман Мельник та Василь Немеш, за підозрою у викраденні та жорстокому вбивстві Комарова. За даними ТСН.ua, загиблий та його товариш Єрмак Петровський є синами впливових в минулому осіб з Донеччини та Дніпропетровщини.

Слідство встановило, що нападники вимагали у родичів 10 млн дол., проте основним мотивом могли бути кримінальні розбірки та залякування родини Петровського. Ймовірно, зловмисники переплутали жертв і напали на Комарова помилково, застосувавши до нього тортури. Тіло чоловіка згодом знайшли розчленованим на узбережжі. Українська поліція відкрила провадження за фактом викрадення та вимагання, а підозрюваних у разі затримання передадуть правоохоронцям Індонезії.