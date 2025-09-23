Вбивство кота біля "Фори" в Ірпені: який доказ загубили в супермаркеті

Чорний кіт / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Керівництво супермаркету «Фора» в Ірпені, де працівників звинувачують у вбивстві безпритульного кота, заявило, що запис з камери відеоспостереження не зберігся. Через це магазин не може ні підтвердити, ні спростувати загибель тварини.

Про це повідомляє «Українська правда».

В офіційній відповіді на запит адміністрація магазину розповіла, що в ніч на 21 серпня працівники проводили переоблік товару. Під час роботи вони виявили безпритульного кота. За словами співробітників, вони вирішили відпустити тварину за межами магазину, спіймавши її в кошик.

Реклама

Керівництво «Фори» наголосило, що дбає про безпеку продуктів та дотримання санітарних норм, але водночас важливо поводитися з тваринами «обережно та відповідально». Про ймовірну загибель кота супермаркет дізнався зі звернень на «гарячу лінію», після чого розпочав внутрішню перевірку.

Також вони пояснили, що не може звільнити працівників, базуючись лише на публікаціях у соцмережах, оскільки це порушує трудове законодавство. Водночас, адміністрація супермаркету повідомила, що керівниця магазину, яку звинувачують в інциденті, звільнилася 5 вересня за згодою сторін. Причиною звільнення стали погрози, що надходили на її адресу. Зазначається, що вона пропрацювала в мережі понад 7 років, а її чоловік, всупереч поширеним чуткам, ніколи не був працівником «Фори».

Раніше зоозахисники заявили, що в серпні керівниця та інші працівники магазину задушили безпритульного кота. Після вбивства кота його тіло зникло і станом на зараз невідомо, що з ним. Зоозахисниця Ніна Прокопець не виключає, що тіло тварини навмисно сховали від слідства.

Після того, як в Ірпені Київської області спалахнув скандал через убивство безпритульного кота Бегемота біля супермаркету «Фора», активісти громадської організації «Центр захисту тварин» готуються до пікету, бо занепокоєні, що винних не покарають. Вони не вірять, що прокуратура справді відкрила кримінальне провадження за фактом убивства тварини.