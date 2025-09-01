Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія / © Національна поліція України

Підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, який був затриманий сьогодні вночі, зізнався у скоєному під час допиту. Також він підтвердив, що мав контакти з представниками РФ.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, затриманий розповів про свої контакти з представниками Росії. Він заявив, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Підозрюваний розповів, що його син воював у лавах ЗСУ. У 2023 році побратими розповіли, що хлопецт зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ, які нібито надали йому інформацію, що син загинув.

Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово». Тому російський куратор доручив вбити політика.

Нападник отримав зброю, придбав спорядження — велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за Парубієм.

За даними джерел видання, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного — наразі її перевіряє слідство.

Раніше «5 канал» з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби РФ «шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ».

Журналісти видання «Високий замок» з посиланням на свої джерела також повідомляли про те, що «росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика».

Усе, що відомо про імовірного вбивцю Парубія: обшуки в квартирі й перші зізнання

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».

Очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.