Вбивство Парубія: на допитах затриманий розповів про свої контакти з РФ — джерела
Джерела видання підтверджують раніше поширену іншими ЗМІ версію — підозрюваний потрапив на гачок росіян і піддався шантажу та обману зі сторони РФ.
Підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія, який був затриманий сьогодні вночі, зізнався у скоєному під час допиту. Також він підтвердив, що мав контакти з представниками РФ.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, затриманий розповів про свої контакти з представниками Росії. Він заявив, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.
Підозрюваний розповів, що його син воював у лавах ЗСУ. У 2023 році побратими розповіли, що хлопецт зник безвісти на Бахмутському напрямку.
Чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ, які нібито надали йому інформацію, що син загинув.
Зі слів підозрюваного, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.
Підозрюваний, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив «неодноразово». Тому російський куратор доручив вбити політика.
Нападник отримав зброю, придбав спорядження — велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за Парубієм.
За даними джерел видання, ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного — наразі її перевіряє слідство.
Раніше «5 канал» з посиланням на власні джерела повідомляв про те, що спецслужби РФ «шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ».
Журналісти видання «Високий замок» з посиланням на свої джерела також повідомляли про те, що «росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика».
Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».
Очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.