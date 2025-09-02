Вбивство Парубія: підозрюваному обрали запобіжний захід

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / © ТСН

Реклама

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колишнього спікера парламенту Андрій Парубія. Львів’янина посадили під варту на 60 днів без можливості внесення застави.

Про це повідомив суддя у залі судового засідання.

“Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Сцельнікова Михайла Вікторовича, 1973 року народження, терміном на 60 днів без альтернативи внесення застави”, — наголосив суддя.

Реклама

Зауважимо, що сторона обвинувачення закликала обрати саме такий безальтернативний запобіжний захід. Перед тим, як суд пішов до нарадчої кімнати, Сцельніков заявив, що не заперечує проти такого запобіжного заходу.

Як повідомлялося, стрільця затримали на Хмельниччині 31 серпня. За інформацією поліції, підозрюваний у вбивстві Парубія тривалий час готувався до злочину. Його дії кваліфікували за двома статтями: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. У політика стріляв невідомий. Від вогнепальних поранень нардеп загинув на місці. Сьогодні, 2 вересня, з убитим політиком прощаються у Львові. Церемонія відбувається в Архикатедральному соборі святого Юра, а поховання — на Личаківському кладовищі.