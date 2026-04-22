Вбивство Парубія: підозрюваний сам запропонував послуги росіянам — подробиці від СБУ

Підозрюваний у вбивстві Парубія сам вийшов на росіян і пропонував співпрацю

Підозрюваний у вбивстві українського політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков сам ініціював контакт із представниками РФ і запропонував їм свою допомогу.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

За його словами, чоловік добровільно звернувся до російської сторони та заявив про готовність співпрацювати. Зокрема, він пропонував поїхати до Росії, щоб розшукати свого сина серед військовополонених. Натомість йому обіцяли допомогти знайти тіло сина поблизу Бахмута та організувати поховання.

«Він фактично сам запропонував свої послуги росіянам і заявив, що може бути корисним», — зазначив Швець.

Слідство встановило, що листування з російським куратором дозволило детально відтворити перебіг їхньої взаємодії — від першого контакту до моменту затримання.

За даними СБУ, підозрюваний не приховував ворожого ставлення до українських політиків, яких вважав винними у війні. Під час спілкування з росіянами він повідомив, що може стежити за відомими особами у Львові.

«Першим, кого він назвав, був Андрій Парубій. Він знав, де той проживає, і заявив, що може встановити деталі його життя, а згодом — навіть ліквідувати», — розповів представник СБУ.

Готував вбивство майже рік

У відомстві зазначають, що підготовка до злочину тривала близько року. За цей час підозрюваний збирав інформацію, а також придбав необхідні засоби — автомобіль, електровелосипед, одяг, шолом, сумку кур’єра та кілька мобільних телефонів.

Окремо слідчі звернули увагу на особисті обставини: за словами Швеця, у чоловіка були напружені стосунки із сином через різні політичні погляди.

«Син мав проукраїнську позицію, тоді як батько дотримувався проросійських поглядів», — додав він.

Цю позицію підтверджують і дані з вилученого телефону — як у приватному листуванні, так і в комунікації з російськими користувачами в Telegram.

Вбивство Андрія Парубія: що відомо про справу

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був застрелений колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій. Нападник здійснив вісім пострілів.

Підозрюваного затримали в ніч на 1 вересня в Хмельницькій області. Того ж дня йому оголосили підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство встановило, що підозрюваний у вбивстві діяв на користь російських спецслужб. Він передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ та надавав розвіддані для диверсійної діяльності. Також зафіксовано публічне заперечення війни та підтримку дій держави-агресорки.

Додамо, що наступне судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія призначене на 27 квітня о 15:00.