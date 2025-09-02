Вбивство Парубія: прокуратура змінила підозру імовірному стрільцю

За вбивство Андрія Парубія підозрюваному загрожує довічне ув’язнення / © ТСН

Львівська обласна прокуратура змінила підозру Михайлу Сцельнікову — імовірному вбивці колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За повідомленням прокуратури, справу перекваліфікували на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

Раніше справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», — йдеться у повідомленні.

Ймовірному зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що перед початком судового засідання підозрюваний Михайло Сцельніков поспілкувався з журналістами, підтвердивши свою провину. Він висловив бажання бути обміняним на українських військовополонених, щоб знайти тіло свого сина.

Додамо, що вбивство Андрія Парубія сталося вдень 30 серпня у Львові. Його застрелили.

Смертельна стрілянина сталася у Франківському районі міста. Політик загинув на місці трагедії ще до приїзду медиків. По ньому було здійснено вісім пострілів.

Відомо, що колишній політик Андрій Парубій став жертвою ретельно спланованого вбивства. Слідчі та правоохоронні органи залучили всі необхідні ресурси для розслідування.