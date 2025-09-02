ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

Вбивство Парубія: що відомо про спільників підозрюваного

Правоохоронна система і спецслужби України постійно виявляють спроби вербування з боку росіян для здійснення терактів і диверсій.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Нєбитов

Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов

У справі про вбивство політика Андрій Парубія слідство наразі не виявило спільників, які б перебували на території України. Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Можу сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні. Але я хочу, користуючись можливістю, нагадати всім глядачам про те, що ворог не полишає спроб вербувати наших громадян», — зазначив начальник кримінальної поліції.

За його словами, російські спецслужби шукають серед українців агентів для вчинення диверсій та терактів, а також для протидії законній діяльності Збройних сил України.

«Тож роботи для правоохоронної системи і спецслужб ще дуже багато», — зауважив Нєбитов.

Нагадаємо, підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний мешканець Львова, який для вчинення злочину переодягнувся кур’єром служби доставки. За даними слідства, злочин не був спонтанним, а готувався протягом тривалого часу.

Також стало відомо, що Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія. Імовірному стрільцю змінили підозру, нові статті передбачають покарання навіть до довічного ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie