Вбивство Парубія: що відомо про спільників підозрюваного

Начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов

У справі про вбивство політика Андрій Парубія слідство наразі не виявило спільників, які б перебували на території України. Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Можу сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні. Але я хочу, користуючись можливістю, нагадати всім глядачам про те, що ворог не полишає спроб вербувати наших громадян», — зазначив начальник кримінальної поліції.

За його словами, російські спецслужби шукають серед українців агентів для вчинення диверсій та терактів, а також для протидії законній діяльності Збройних сил України.

«Тож роботи для правоохоронної системи і спецслужб ще дуже багато», — зауважив Нєбитов.

Нагадаємо, підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний мешканець Львова, який для вчинення злочину переодягнувся кур’єром служби доставки. За даними слідства, злочин не був спонтанним, а готувався протягом тривалого часу.

Також стало відомо, що Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія. Імовірному стрільцю змінили підозру, нові статті передбачають покарання навіть до довічного ув’язнення.