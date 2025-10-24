ТСН у соціальних мережах

Вбивство Парубія: суд вирішив подальшу долю підозрюваного

Суд подовжив дію запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Ірина Лаб'як
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Суд подовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Фігурант перебуватиме під вартою ще два місяці без права на заставу.

Про це повідомили кореспонденти ТСН із судової зали.

Суд залишив Сцельнікова у СІЗО ще на два місяці без права внесення застави. Він підозрюється у державній зраді, посяганні на життя народного депутата та незаконному поводження зі зброєю.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков на засіданні суду / © ТСН

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія Михайло Сцельніков на засіданні суду / © ТСН

Нагадаємо, вбивство Парубія було скоєно 30 серпня у Львові. У нардепа стріляли з вогнепальної зброї.

Наступного дня правоохоронці затримали потенційного стрільця — 52-річного львів’янина Сцельнікова. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, суд взяв фігуранта під варту.

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам на камери у скоєнні злочину назвав це своєю «особистою помстою українській владі».

