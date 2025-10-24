- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 230
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбивство Парубія: суд вирішив подальшу долю підозрюваного
Суд подовжив дію запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
Суд подовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Фігурант перебуватиме під вартою ще два місяці без права на заставу.
Про це повідомили кореспонденти ТСН із судової зали.
Суд залишив Сцельнікова у СІЗО ще на два місяці без права внесення застави. Він підозрюється у державній зраді, посяганні на життя народного депутата та незаконному поводження зі зброєю.
Нагадаємо, вбивство Парубія було скоєно 30 серпня у Львові. У нардепа стріляли з вогнепальної зброї.
Наступного дня правоохоронці затримали потенційного стрільця — 52-річного львів’янина Сцельнікова. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, суд взяв фігуранта під варту.
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався журналістам на камери у скоєнні злочину назвав це своєю «особистою помстою українській владі».