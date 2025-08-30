ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7586
Час на прочитання
1 хв

Вбивство Парубія у Львові: фото з місця трагедії (чутливий контент)

Варто зазначити, що Пурубій був членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Андрій Парубій

Андрій Парубій / © УНІАН

У Львові сталося вбивство відомого громадсько-політичного діяча. Поліція вже розпочала розслідування, а в мережі з’явилися перші фото з місця події.

Про це повідомляють Теlegram — канали.

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Фото з відкритих джерел

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Фото з відкритих джерел

Telegram-канали повідомляють, що ймовірною вбивцею був кур’єр «Glovo», який робив доставку їжі.

Можливий нападник за версією Telegram-каналів / © Фото з відкритих джерел

Можливий нападник за версією Telegram-каналів / © Фото з відкритих джерел

Потерпілий помер до приїзду медиків.

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Віталій Глагола

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Віталій Глагола

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Віталій Глагола

Вбивство відомого громадсько-політичного діяча / © Віталій Глагола

Віталій Глагола зазначив, що факт убивства підтвердили його джерела у правоохоронних органах.

Вбивство відбулось на вул. Академіка Єфремова, 46.

«За словами очевидців, стріляв кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді. На місці працює поліція, район перекрито», — додав він.

Нагадаємо, за словами Глаголи, в екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія стріляли вісім разів.

Дата публікації
Кількість переглядів
7586
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie