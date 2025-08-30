- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Вбивство Парубія у Львові: фото з місця трагедії (чутливий контент)
Варто зазначити, що Пурубій був членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
У Львові сталося вбивство відомого громадсько-політичного діяча. Поліція вже розпочала розслідування, а в мережі з’явилися перші фото з місця події.
Про це повідомляють Теlegram — канали.
Telegram-канали повідомляють, що ймовірною вбивцею був кур’єр «Glovo», який робив доставку їжі.
Потерпілий помер до приїзду медиків.
Віталій Глагола зазначив, що факт убивства підтвердили його джерела у правоохоронних органах.
Вбивство відбулось на вул. Академіка Єфремова, 46.
«За словами очевидців, стріляв кур’єр служби Glovo, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді. На місці працює поліція, район перекрито», — додав він.
Нагадаємо, за словами Глаголи, в екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія стріляли вісім разів.