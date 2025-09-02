ТСН у соціальних мережах

Вбивство Парубія: у прокуратурі розповіли нові деталі справи

Інформацію про російський слід, яка з’явилася у ЗМІ, перевіряють слідчі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Андрій Парубій.

Андрій Парубій. / © УНІАН

Після вбивства депутата та ексспікера Андрія Парубія підозрюваний намагався "замаскувати свою діяльність".

Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет після засідання суду, повідомляє “Ми Україна”.

Зокрема, він повідомив, що стрілець після вбивства виїхав у ліс, де спалив свій одяг та намагався втопити велосипед.

“Після вчинення вбивства він мав намір “замаскувати” свою діяльність. Він виїхав до лісу, де спалив одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він пересувався по місті Львів. Спробував втопити його у невеликій водоймі, але не зовсім вдалося”, - наголосив він.

На запитання про те, чи встановлено, звідки підозрюваний взяв зброю, Мерет не повідомив. Натомість інформація про російський слід перевіряється, додав представник прокуратури.

Як повідомлялося, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія - 60 днів під вартою без можливості внесення застави. Його дії кваліфікували за статтями ККУ - це умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

Окрім того, під час засідання суду стало відоме ім’я підозрюваного - це Сцельніков Михайло Вікторович, 1973 року народження. Раніше стало відомо, що стрільцем був мешканець Львова, але без іншої інформації про нього.

