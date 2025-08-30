ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2564
1 хв

Вбивство Парубія: в Офісі генпрокурора повідомили перші деталі (фото)

Встановлення особи нападника та обставин злочину триває.

Олена Капнік
Вбивство Парубія.

Вбивство Парубія. / © Суспільне

У Львові сьогодні, 30 серпня, застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Оголошено спецоперацію «Сирена». Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у Телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Львівської облпрокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства Андрія Парубія - це ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на термін від семи до 15 років.

“За попередніми даними, 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучено експертів-криміналістів.

Офіс генпрокурора оприлюднив фото вбитого 30 серпня у Львові нардепа Андрія Парубія. / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, вдень 30 серпня у Львові застрелили Андрія Парубія. Смертельна стрілянина сталася у Франківському районі міста. Політик загинув на місці до приїзду медиків.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у політика стріляли вісім разів. “Суспільне” з посиланням на  джерела уточнило, що на місці виявили сім гільз. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена».  

2564
