Укрaїнa
250
1 хв

Вбивство Парубія: з’явилися перші фото обличчя підозрюваного

Підозрюваного у вбивстві Парубія доправили до суду у Львові, який обере йому запобіжний захід.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / © ТСН

З’явилися перші фото обличчя чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Журналісти поспілкувалися з підозрюваним у вбивстві Парубія 2 вересня перед засіданням суду, який має обрати запобіжний захід фігуранту справи.

Судове засідання вже розпочалося в Галицькому районному суді Львова.

Зауважимо, що підозрюваний зізнався журналістам у вбивстві Парубія. Він назвав скоєний злочин своєю «особистою помстою українській владі».

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія / © ТСН

Нагадаємо, Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Вбивство скоїв чоловік, переодягнений у кур’єра Glovo. Уже наступного дня на Хмельниччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю — 52-річного львів’янина. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Новина доповнюється
250
