- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбивство Парубія: з’явилися перші фото обличчя підозрюваного
Підозрюваного у вбивстві Парубія доправили до суду у Львові, який обере йому запобіжний захід.
З’явилися перші фото обличчя чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Журналісти поспілкувалися з підозрюваним у вбивстві Парубія 2 вересня перед засіданням суду, який має обрати запобіжний захід фігуранту справи.
Судове засідання вже розпочалося в Галицькому районному суді Львова.
Зауважимо, що підозрюваний зізнався журналістам у вбивстві Парубія. Він назвав скоєний злочин своєю «особистою помстою українській владі».
Нагадаємо, Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Вбивство скоїв чоловік, переодягнений у кур’єра Glovo. Уже наступного дня на Хмельниччині правоохоронці затримали ймовірного вбивцю — 52-річного львів’янина. Затриманому оголосили підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.