Вбивство Парубія: знайдено пістолет, з’явилися нові докази (відео)

Справа про вбивство Андрія Парубія / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Слідство знайшло пістолет, з якого 30 серпня було вбито народного депутата України Андрія Парубія. Окрім умисного вбивства, підозрюваному тепер також інкримінують державну зраду та глорифікацію російської збройної агресії.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Знайдена зброя. Нові докази. Додаткова кваліфікація у справі про вбивство Андрія Парубія», — вказано в дописі генпрокурора.

Кравченко заявив про «нові, принципово важливі результати» у розслідування справи про вбивство Парубія. Так, правоохоронцям вдалося знайти і вилучити пістолет, з якого було застрелено нардепа. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому схроні.

Окрім того, з’явилися нові докази, які свідчать про те, що фігурант справи скоїв не лише умисне вбивство, а й низку тяжких злочинів проти основ національної безпеки України. Дії підозрюваного додатково кваліфіковано за статтями про державну зраду; про виправдовування та глорифікацію збройної агресії Росії.

За даними слідства, фігурант діяв на користь російських спецслужб в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів ЗСУ; надавав розвідматеріали для координації диверсійної діяльності.

Окрім того, з боку підозрюваного зафіксовано факти публічного виправдовування російської агресії, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої 2014 року.

Кравченко нагадав, що раніше зловмиснику вже було інкриміновано злочини за статтями про незаконне поводження зі зброєю та про посягання на життя народного депутата.

«Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства — збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з рф, і 30 серпня холоднокровно здійснив вісім пострілів у Андрія Парубія, в результаті яких народний депутат загинув на місці», — йдеться в заяві генпрокурора.

Слідчі дії тривають. Кравченко акцентував на зосередженні на повному встановленні всіх обставин злочинів, виявленні можливих співучасників і джерел координації дій підозрюваного.

Дата публікації 10:17, 16.12.25

Нагадаємо, у жовтні суд продовжив запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, підозрюваному у вбивстві Парубія: ще два місяці під вартою без права на заставу.