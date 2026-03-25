Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив чинним довічний вирок Артему Косову

Вбивство на фунікулері / © ТСН

Реклама

Київський апеляційний суд 25 березня підтвердив довічний вирок Артему Косову за вбивство 16-річного Максима Матерухіна. Попри спроби захисту пом’якшити статтю обвинувачення, рішення суду залишилося без змін — довічне ув’язнення.

Про це повідомляє «Суспільне».

Рішення суду щодо вбивства на фунікулері

Під час судового засідання засуджений просив змінити вирок, перекваліфікувавши його дії зі статті про умисне вбивство на статтю 119 Кримінального кодексу України — вбивство через необережність. Ця стаття передбачає значно м’якше покарання: від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Реклама

Однак, заслухавши доводи сторін, суд відхилив апеляційну скаргу Косова. Таким чином, він відбуватиме найсуворіше покарання, передбачене українським законодавством.

Вбивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві — що відомо

Нагадаємо, трагедія сталася навесні 2024 року в київському фунікулері. Тоді нетверезий чоловік у військовій формі причепився до групи підлітків із запитанням, чи готові вони воювати. Під час суперечки він розбив скло у вагоні та смертельно поранив 16-річного Максима Матерухіна в шию. Хлопець загинув на місці.

Обвинуваченим виявився працівник Управління державної охорони Артем Косов. Спочатку він заперечував провину, а його адвокати навіть намагалися витягнути його з СІЗО під домашній арешт.

Лише влітку 2025 року Косов уперше заговорив до матері вбитого підлітка, висловивши жаль через «ситуацію», а згодом офіційно визнав свою провину в суді.