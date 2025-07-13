Вбивство полковника СБУ у Києві: журналіст розкрив деталі про Воронича та його нападників

Вбивство полковника СБУ у Києві / © twitter/СБУ

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Український журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов розповів нові деталі про обставини вбивства російськими агентами полковника СБУ Івана Воронича у Києві.

Про це Бутусов написав у Facebook.

За його даними, два російських агенти, які здійснили вбивство, дійсно були знайдені по гарячих слідах після злочину.

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«Докази їхньої причетності максимально переконливі, оскільки росіяни їх використали як одноразових. На обмін росіяни їх забирати б не стали, цінності вони ніякої для ФСБ не мають, вони діяли за гроші і крім замовника не знали нічого. Тому обидва ліквідовані при спробі чинити спротив та втекти», — пояснив журналіст.

Як стверджує Бутусов, особи злочинців:

виконавець — Гулализада Хагані,

забезпечення — Нармін Гулієва.

Обоє нібито мають паспорти Азербайджану, але тісно пов’язані з кримінальними угрупованнями в Росії, каже журналіст.

Гулієва в’їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину Маяки-Удобне.

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Хагані намагався перетнути офіційно державний кордон на тому самому пункті перетину Маяки-Удобне 27 лютого 2025-го року. Але оскільки у базах даних українських правоохоронців він був зазначений як мафіозі, у в’їзді в Україну йому офіційно відмовили та заборонили в’їзд до 2030 року. Тобто вбивця опинився та діяв в Україні нелегально.

Бутусов наголошує, що ціллю кілерів був саме Іван Воронич.

Чому саме Воронич

За даними журналіста, Іван Воронич був одним з керівників 5-го управління контррозвідки СБУ, яке було створено у 2015-му році для диверсійних операцій на тимчасово окупованих територіях. Воно знищило десятки найвідоміших командирів російських військ та спецслужб.

«Останні роки Воронич служив в іншому підрозділі СБУ, але ворог, очевидно, давно хотів помститись полковнику, і Воронич залишався серед найбільших ворогів Росії. Він заслужив найвищих відзнак України, робив кар’єру не політичними замовленнями, а справами, користувався повагою бойових товаришів», — стверджує Бутусов.

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За попередніми даними, на жаль, полковник Воронич проживав за місцем реєстрації у своїй квартирі, яка зазначена в усіх базах даних. В результаті росйські агенти встановили спостереження за під’їздом та через короткий час вистежили офіцера та організували вбивство.

Журналіст нагадав, що це другий за час повномасштабного вторгнення випадок організованого замаху російських спецслужб у Києві проти державних посадовців, який достовірно підтверджений та доведений.

Раніше, також у цьому році, російські агенти зчинили у Києві замах на життя військовослужбовця ЗСУ, він дивом вижив. Теракти були і в інших міцстах України і проти військових, і проти відомих волонтерів.

Кампанія терору

«Російські спецслужби давно ведуть кампанію терору в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись», — припустив Бутусов.

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Він не виключає, що широкомасштабні напади та вбивства громадян Азербайджану в РФ пов’язані якраз з тим, що російські спецслужби намагаються примусити певних людей вести терористичну діяльність проти України.

«Усім офіцерам ЗСУ та СБУ, деяким відомим громадським діячам, треба продумати заходи безпеки, і при можливості не проживати за місцями реєстрації або адресами, які публічно відомі, оскільки російські спецслужби, безумовно, будуть продовжувати засилати нові групи найманих вбивць», — порадив Бутусов.

Нагадаємо, що 10 липня у Голосіївському районі Києва вбили полковника СБУ Івана Воронича.

За інформацією New York Times, Іван Воронич входив до складу елітного підрозділу, який відповідав за дії в «сірій зоні» та долучився до наступу Сил оборони України в Курській області РФ.

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Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що Воронич працював в підрозділі, який «пустив багато крові росіян», починаючи ще з часів АТО.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника.

Дата публікації 19:08, 11.07.25 Кількість переглядів 75 Полковник СБУ, який загинув у Києві, керував ліквідацією Мотороли!