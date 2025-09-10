Підозрюваний у вбивстві / © Генеральна прокуратура України

Реклама

З’явилися свідчення свідка вбивства двох старшокласників у місті Шаргород Вінницької області 10 вересня. Ним виявився ветеран війни, поблизу будинку якого і сталася трагедія.

Про це повідомляє vn.20minut.

Трагедія сталася близько восьмої ранку. Тіла загиблих юнаків виявив місцевий житель, який є ветераном російсько-української війни. Як розповів він журналістам, почувши сильні крики, вибіг на вулицю і побачив двох хлопців, які лежали на землі. За його словами, одне тіло знаходилося на проїжджій частині, інше — на тротуарі.

Реклама

«Я одразу вибіг на вулицю і побачив як один хлопець лежить з лицем забризканим кров’ю, а другий у судомах… Я трохи був на Сході, зрозумів, що перерізана сонна артерія і тут турнікет не допоможе», — розповів чоловік.

Він кинувся за ймовірним вбивцею навздогін і йому навіть вдалося наблизитися до втікача на відстань близько метра, однак той, будучи молодшим, зумів втекти.

За словами чоловіка, звертався до тих, хто став очевидцем переслідування, але ті не допомогли.

«Я зупинив авто, сів на пасажирське сидіння і попросив водія наздогнати втікача, — продовжує співрозмовник. Втім, він звернув у таке місце, куди автівкою не заїхати», — розповів свідок.

Реклама

Очевидець злочину одразу надав поліції інформацію, яка допомогла оперативно затримати підозрюваного.

Обставини вбивства хлопців та ймовірний мотив

За інформацією міського голови Шаргорода Володимира Барецького, загиблі були учнями Шаргородського ліцею №2. За попередніми даними, підозрюваний раніше працював вчителем англійської мови у селі Копистирин, звідки були родом обидва хлопці.

У березні 2025 року вчителя звільнили зі школи через «прояви агресивних дій» та конфлікти, які неодноразово розглядала спеціальна комісія. За словами мера, підозрюваний міг затаїти образу на одного з учнів, з яким мав конфлікт. Коли він напав на свою першу жертву, другий хлопець намагався заступитися за друга, але нападник позбавив життя обох.

Зазначимо, що трагедія на Вінничині глибоко вразила місцеву громаду. До місця злочину учні та жителі міста принесли квіти та лампадки, вшановуючи пам’ять загиблих. Розслідування злочину триває, офіційних коментарів від обласної поліції очікують.

Реклама

Нагадаємо, що підозрюваним у злочині є 23-річний колишній вчитель, якого, за даними правоохоронців, затримали невдовзі після інциденту.