Вбивство школярів у Вінницькій області: підозрюваним виявився їхній колишній вчитель (фото)

У Шаргороді 10 вересня вбили двох учнів ліцею. Підозрюваним виявився — 23-річний колишній учитель закладу, в якому вчились підлітки.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Підозрюваний

Підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

У Шаргороді Вінницької області 10 вересня сталася трагедія: в місті вбили двох учнів місцевого ліцею. За попередніми даними, 23-річний колишній учитель навчального закладу напав на підлітків і завдав їм смертельних поранень.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що школярі йшли до навчального закладу, коли невідомий раптово завдав їм колото-різані поранення в ділянку шиї. Від отриманих травм діти померли під час надання невідкладної допомоги. Зловмисник утік з місця події.

Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетний до скоєного. Ним виявився місцевий мешканець 2002 року народження — колишній учитель ліцею, де навчалися загиблі.

Затриманий підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

Затриманий підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Підозрюваному готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох неповнолітніх. Міський голова Шаргорода Володимир Барецький повідомив, що напад стався неподалік міської лікарні. Він закликав місцевих жителів надати правоохоронцям будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

Згодом Барецький повідомив, що в Шаргороді 10–11 вересня оголошені Дні жалоби за загиблими школярами Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. У місті приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи.

Вбиті школярі / © Суспільне

Вбиті школярі / © Суспільне

