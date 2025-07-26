Вбивство та зґвалтування 17-річної дівчинки на Сумщині: підозрюваному обрано запобіжний захід

Підозрюваний у вбивстві 17-річної дівчинки на Сумщині / © Прокуратура Сумської області

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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчинки на Сумщині.

Про це повідомляє прокуратура Сумської області у Telegram.

«За клопотанням слідчого, яке підтримане керівником Сумської обласної прокуратури Олександром Панченком, рішенням суду 26 липня 2025 року 28-річному підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчинки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу терміном 60 діб», — йдеться у повідомленні

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Дії підозрюваного кваліфіковано за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного із зґвалтуванням — п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України.

Підозрюваний у вбивстві 17-річної дівчинки на Сумщині / © Прокуратура Сумської області

Нагадаємо, що 24 липня 2025 року у селищі Миколаївка Сумського району близько 14:00 год в лісосмузі правоохоронці виявили труп дівчини з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для сексуального насильства.

Правоохоронці оперативно встановили, що до злочину причетний 28-річний мешканець Києва.

За попередніми даними, чоловік запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя.

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Нагадаємо, у Києві росіянин задушив свою дівчину в фотостудії.