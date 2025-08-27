ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2077
1 хв

Вбивство українки у США: в МЗС прокоментували трагедію

У МЗС підтвердили загибель українки Ірини Заруцької.

Наталія Магдик
Ірина Заруцька

Ірина Заруцька / © скриншот з відео

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 23-річної громадянки Ірини Заруцької у США. Дівчину вбили під час нападу на залізничній станції в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна).

По це повідомляє Українська правда.

За даними поліції, напад скоїв бездомний чоловік із кримінальним минулим. Його вже затримали й висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

«Посольство України в США перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір’ю загиблої громадянки України. Справа перебуває на контролі дипломатичної установи», — повідомили у МЗС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, трагедія сталася ввечері 22 серпня на станції East/West Boulevard. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, українка отримала численні ножові поранення та померла на місці.

Поліція зауважує, що підозрюваний, 34-річний Декарлос Браун-молодший, неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, розбій та погрози. Крім того, раніше у нього фіксували ознаки психічних розладів.

Окрім того, повідомлялось, що у німецькому місті Дорстен на лісовій доріжці знайшли мертвою 32-річну жінку та її дитину, якій було 1 рік і 7 місяців. Підозрюваним у вбивстві є 16-річний українець, який наразі перебуває під слідством у Німеччині.

