Вбивство українки у США: з'явилися кадри з місця злочину
Мотив вчинку американця Брауна, який вбив українку Заруцьку у США, невідомий.
У США 22 серпня вбили українку Ірину Заруцьку. Це зафіксували камери відеоспостереження.
Про це повідомляє WBTV.
Деталі
У п'ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно смертельне ножове поранення, яке сталося двома тижнями раніше на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line у Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Раніше ми писали про те, що українку, яка втекла від війни, жорстоко вбили у США. Нападник затриманий.
Близько 21:50 22 серпня пасажир кілька разів поранив ножем 23-річну Ірину Заруцьку. Щонайменше один раз її поранило в горло. Заруцькій констатували смерть просто у вагоні. Відомо і те, що через жорстокий нападу постраждало ще троє людей.
Підозрюваного у вбивстві затримали на місці злочину. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка госпіталізували з пораненнями, які не загрожують його життю.