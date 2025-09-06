Вбивство українки у США: з'явилися кадри з місця злочину

Вбивство українки у США

Реклама

У США 22 серпня вбили українку Ірину Заруцьку. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомляє WBTV.

Деталі

У п'ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно смертельне ножове поранення, яке сталося двома тижнями раніше на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line у ​​Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Реклама

Дата публікації 12:58, 06.09.25 Кількість переглядів 125 З'явилося відео з місця вбивства українки у США

Раніше ми писали про те, що українку, яка втекла від війни, жорстоко вбили у США. Нападник затриманий.

Близько 21:50 22 серпня пасажир кілька разів поранив ножем 23-річну Ірину Заруцьку. Щонайменше один раз її поранило в горло. Заруцькій констатували смерть просто у вагоні. Відомо і те, що через жорстокий нападу постраждало ще троє людей.

Підозрюваного у вбивстві затримали на місці злочину. Йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка госпіталізували з пораненнями, які не загрожують його життю.