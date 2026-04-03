Вбивство військового ТЦК у Львові: затриманому повідомили про підозру
Затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові.
Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Затриманого підозрюють в умисному вбивстві особи через виконання нею службових обов’язків (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).
За цією статтею загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події та мотиви злочину.
У Львові вбили військового ТЦК
У Львові смертельно поранили в шию військовослужбовця ТЦК та СП — врятувати його не вдалося, повідомив керівник області Максим Козицький.
За даними поліції, підозрюваного затримали. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження.
У пораненого військовослужбовця було критичне ушкодження сонної артерії, повідомили у прокуратурі.
Він помер у присутності бригади швидкої допомоги, розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.
У Нацполіції Львівщини повідомили, що військові ТЦК перевіряли документи на вулиці Патона. Під час цієї перевірки невідомий вдарив ножем військового.
Що відомо про підозрюваного
Підозрюваний 1991 року народження, зі Львова. Вчився в одній зі шкіл міста. Працює інспектором Львівської митниці, повідомили у поліції.
Державна митна служба підтвердила, що підозрюваний у вбивстві є працівником Львівської митниці. Там пообіцяли всебічно сприяти розслідуванню.
«Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд», — заявили у митниці.