ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
959
Час на прочитання
2 хв

Вбивство військового ТЦК у Львові: затриманому повідомили про підозру

Затриманому інспектору Львівської митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано

Доповнено додатковими матеріалами

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Затриманого підозрюють в умисному вбивстві особи через виконання нею службових обов’язків (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

За цією статтею загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події та мотиви злочину.

У Львові вбили військового ТЦК

У Львові смертельно поранили в шию військовослужбовця ТЦК та СП — врятувати його не вдалося, повідомив керівник області Максим Козицький.

За даними поліції, підозрюваного затримали. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження.

У пораненого військовослужбовця було критичне ушкодження сонної артерії, повідомили у прокуратурі.

Він помер у присутності бригади швидкої допомоги, розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

У Нацполіції Львівщини повідомили, що військові ТЦК перевіряли документи на вулиці Патона. Під час цієї перевірки невідомий вдарив ножем військового.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний 1991 року народження, зі Львова. Вчився в одній зі шкіл міста. Працює інспектором Львівської митниці, повідомили у поліції.

Державна митна служба підтвердила, що підозрюваний у вбивстві є працівником Львівської митниці. Там пообіцяли всебічно сприяти розслідуванню.

«Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд», — заявили у митниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
959
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie