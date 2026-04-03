Вбивство військового ТЦК у Львові: затриманому повідомили про підозру

Зловмисника затримано / © Associated Press

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Затриманого підозрюють в умисному вбивстві особи через виконання нею службових обов’язків (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

За цією статтею загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини події та мотиви злочину.

У Львові вбили військового ТЦК

У Львові смертельно поранили в шию військовослужбовця ТЦК та СП — врятувати його не вдалося, повідомив керівник області Максим Козицький.

За даними поліції, підозрюваного затримали. Ним виявився інспектор Львівської митниці 1991 року народження.

У пораненого військовослужбовця було критичне ушкодження сонної артерії, повідомили у прокуратурі.

Він помер у присутності бригади швидкої допомоги, розповіла речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

У Нацполіції Львівщини повідомили, що військові ТЦК перевіряли документи на вулиці Патона. Під час цієї перевірки невідомий вдарив ножем військового.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний 1991 року народження, зі Львова. Вчився в одній зі шкіл міста. Працює інспектором Львівської митниці, повідомили у поліції.

Державна митна служба підтвердила, що підозрюваний у вбивстві є працівником Львівської митниці. Там пообіцяли всебічно сприяти розслідуванню.

«Ми жодним чином не виправдовуємо та не підтримуємо протиправних дій з боку працівників служби. Остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд», — заявили у митниці.