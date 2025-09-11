Вбивство Заруцької стало зброєю в політичних війнах і спричинило расовий скандал

Вбивство української біженки Ірини Заруцької у США / © Колаж

Випадковість і жорстокість вбивства у США 23-річної української біженки Ірини Заруцької вразили людей у всьому світі. Багато хто вважає: трагедія може стати переломним моментом у ставленні США до насильницьких злочинів.

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Вбивство Заруцької 22 серпня у Шарлотті миттєво стало політичною темою. Президент США Дональд Трамп і республіканці звинуватили у смерті українки демократів та їхню політику «реформ у сфері правосуддя», яка дозволяє злочинцям знову й знову виходити на волю.

Додаткового резонансу надали звинувачення у бік американських медіа. Критики, серед них і бізнесмен Ілон Маск, заявили: справу замовчували тому, що жертва — біла, а вбивця — темношкірий.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві біженки?

Підозрюваний у вбивстві 34-річний Декарлос Браун-молодший вже неодноразово потрапляв у поле зору поліції. У Шарлотті діють правила «звільнення без застави», і чоловік щонайменше 14 разів уникав ув’язнення, попри обвинувачення у збройному пограбуванні та погрозах.

Після п’яти років у в’язниці Браун повернувся до матері. Жінка каже, що у сина діагностована шизофренія, і він «ніколи не мав бути на волі». Мати намагалася влаштувати його у клініку, але лікарі виписували чоловіка через добу.

На момент нападу на Заруцьку Браун був на волі під «письмову обіцянку» після арешту за неправдивий виклик 911. Його батько і брат теж відбували покарання за насильницькі злочини.

Сестра Трейсі розповіла журналістам, що не раз намагалася влаштувати брата до лікарні. Вона навіть оприлюднила запис телефонної розмови з Декарлосом, де той заявив, що уряд вживив йому у мозок «матеріали», які «вбили ту жінку».

Як вбивство Заруцької стало зброєю в політичних війнах

Республіканці наполягають: головне — не діагноз підозрюваного, а захист таких людей, як Заруцька.

Міністерство юстиції США висунуло проти Брауна федеральне обвинувачення — «спричинення смерті у системі громадського транспорту». Цей злочин може тягнути на смертну кару.

Генпрокурорка Памела Бонді заявила, що відомство добиватиметься «максимального покарання» і що він «ніколи більше не побачить світла дня на волі». Вона підкреслила: «жахливе вбивство Ірини є прямим наслідком провальної політики м’якості до злочинців, яка ставить їх вище за невинних людей».

Попри припущення, що українська біженка була єдиною білою пасажиркою поруч із нападником, звинувачення у злочині на ґрунті ненависті висунуто не було.

Трамп у своєму зверненні назвав підозрюваного у вбивстві «божевільним» і заявив: США повинні жорсткіше протистояти «злим людям». Президент наголосив, що «її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у в’язниці».

Білий дім додав, що подібні трагедії — «наслідок політиків, прокурорів і суддів, які ставлять на перше місце прогресивні порядки денні».

Расові війни у США: політика «м’якості» та реакція суспільства

Консерватори вже давно критикують демократів за «м’якість до злочинців», особливо якщо йдеться про представників меншин. Вони також стверджують, що американські ЗМІ схильні применшувати злочини етнічних меншин. У разі з Заруцькою провідні видання — New York Times, Washington Post, CNN, BBC — мовчали тижнями, хоча місцеві ЗМІ писали одразу.

Маск порівняв масштабне висвітлення вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда з замовчуванням справи Заруцької. Інші нагадали історію ветерана морської піхоти Даніеля Пенні, який 2023 року випадково задушив психічно хворого темношкірого безпритульного у метро Нью-Йорка. Тоді вибухнув скандал, а у грудні 2024 року суд його виправдав.

Після хвилі критики New York Times таки опублікувала матеріал, пояснивши затримку тим, що «жорстоке вбивство не привернуло широкої уваги до публікації відео». Але противники впевнені: справа у расовій упередженості.

«Якби Ірина була чорною, а вбивця білим — медіа кричали б безупину», — заявив консервативний подкастер Бенні Джонсон.

Мер Шарлотта Ві Лайлз спочатку закликала до «співчуття» до психічно хворих на кшталт Брауна, проте згодом назвала вбивство «трагічною поразкою судів і магістратів» і пообіцяла посилити поліцію на транспорті.

Республіканці активно використовують страх перед злочинністю у політичній боротьбі. Водночас їхнім аргументам сприяють роки провальної «прогресивної» політики.

Водночас родина Ірини нині залишається сам на сам із втратою:

«Наше горе не можна описати словами. Ірина приїхала сюди, щоб знайти мир і безпеку, натомість її життя було відібрано у найжахливіший спосіб».

Нагадаємо, згідно з повідомленням поліції, 22 серпня у Шарлотті на станції легкорейкового транспорту Декарлос Браун-молодший убив українку Ірину Заруцьку. Нападника затримали на місці. Родина загиблої розповіла, що Ірина приїхала до США, сподіваючись знайти притулок від війни та почати нове життя.

Підозрюваний звинуватив у вбивстві українки не себе, а «уряд». У розмові зі своєю сестрою Браун сказав, що вбив Заруцьку, бо та «читає його думки».