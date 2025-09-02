Михайло-Віктор Сцельнкіков "Лемберг" - син підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія / © Слідство інфо

Підозрюваного у вбивстві колишнього спікера парламенту та депутата Андрія Парубія — Михайла Сцельнікова суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави. У розмові з журналістами підозрюваний заявив, що хоче, аби його обміняли. В РФ він хоче знайти тіло свого сина — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

«Я хочу, щоб мене швидше засудили, обміняли на військовополонених і я поїхав до Росії шукати тіло свого сина», — заявив Михайло Сцельніков у суді.

Журналісти «Слідство.Інфо» знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова у відкритих джерелах, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.

Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила «Слідство.Інфо», що Сцельніков з позивним «Лемберґ» воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

Офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти, додала голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова. Оскільки тіла немає, Сцельніков-молодший вважається зниклим з 20 травня 2023 року.

Його матір — письменниця Олена Чернінька — написала книгу про зниклого сина «Лемберґ: мамцю, ну не плач».

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було замовне і «ретельно підготовлене».

Очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.

Вчора під час допиту підозрюваний зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Сьогодні, 2 вересня, на суді підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.