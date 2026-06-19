Вбивця Дем’яна Ганула отримав вирок: яке покарання йому призначив суд

Вбивство Дем’яна Ганула / © ТСН.ua

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Приморський районний суд Одеси визнав винним військовослужбовця у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула. Йому призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавили військового звання «старшого лейтенанта».

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Ім’я загиблого у повідомленні не називають, однак з описаних обставин випливає, що йдеться про Дем’яна Ганула.

Під час розгляду справи в суді прокурори довели, що обвинувачений діяв за вказівками куратора, пов’язаного з російськими спецслужбами. За версією слідства, наприкінці 2024 року через месенджер йому пообіцяли працевлаштування в одному з правоохоронних органів. Умовою було виконання «тестового завдання» — вчинення вбивства.

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Слідство встановило, що для підготовки злочину військовослужбовець самовільно залишив місце служби, прибув до Одеси, орендував помешкання, незаконно придбав зброю та боєприпаси, а також стежив за активістом.

За даними правоохоронців, 14 березня 2025 року він відкрив вогонь по 31-річному громадському діячу в центрі Одеси. Після двох пострілів він здійснив ще один — впритул. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Після вбивства засуджений зв’язався зі своїм куратором, однак той заявив, що нібито було ліквідовано «не ту особу», та наказав переховуватися, придбати інший телефон і очікувати подальших вказівок. Щоб приховати сліди спілкування із замовником, чоловік скинув мобільний телефон до заводських налаштувань. Проте правоохоронці того ж дня встановили його місцеперебування та затримали в одній з орендованих квартир.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що досудове розслідування щодо ймовірного замовника злочину, який, за даними слідства, діяв в інтересах російських спецслужб, триває в межах окремого кримінального провадження.

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Засуджений / © Офіс Генерального прокурора

Що відомо про вбивство Ганула

Нагадаємо, 14 березня 2025 року в центрі Одеси було вбито громадського активіста Дем’яна Ганула. За даними слідства, невідомий відкрив по ньому вогонь на Олександрівському проспекті, після чого втік з місця злочину. Того ж дня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив загибель активіста та повідомив, що розслідування перебуває під його особистим контролем.

Дем’ян Ганул був громадським діячем, блогером, засновником організації «Вуличний фронт», учасником Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Він також неодноразово виступав за демонтаж радянських пам’ятників, брав участь у громадських кампаніях і волонтерській діяльності на підтримку ЗСУ.

Ще 2024 року Ганул заявляв про погрози на свою адресу та звертався до СБУ з проханням надати йому захист. Активіст повідомляв, що після акцій на підтримку українських військових російські ресурси опублікували персональні дані його рідних, а також оголосили винагороду за напад на нього. Крім того, Ганул зазначив, що 2024 року Басманний суд Москви заочно заарештував його за кількома статтями Кримінального кодексу РФ.

Активіст неодноразово ставав жертвою нападів і раніше. 2020 року на СТО спалили його автомобіль BMW X5. Того ж року невідомі обстріляли його машину поблизу села Визирка на Одещині, , що змусило активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також 2020 року його пошкодили авто битками.

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У травні 2023 року в Одесі на Ганула напали невідомі у військовій формі. Після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження, а військове командування розпочало службове розслідування щодо можливої причетності військовослужбовців до нападу.

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