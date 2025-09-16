ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
456
2 хв

Вбивця українського підлітка Степана Чубенка мобілізувався до армії РФ і був поранений

Вадим Погодін, засуджений за вбивство Степана Чубенка, звільнився з російської в’язниці і воює на боці РФ.

Дмитро Гулійчук
Степан Чубенко

Степан Чубенко / © ttolk.ru

В окупованому Донецьку до лав російської армії мобілізувався Вадим Погодін, який в Україні заочно засуджений за вбивство 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка у 2014 році за проукраїнську позицію.

Про це пише видання «Бабель».

У виданні помітили, що Погодін повідомив про свою мобілізацію у себе на сторінці в російській соцмережі «ВКонтакте». Згідно з його дописами, він мобілізувався приблизно у кінці 2024 року і виклав свою фотографію у військовій формі.

Наприкінці липня 2025 року Погодін отримав поранення, найімовірніше, в Донецькій області. Аісля поранення, у серпні 2025 року, його виписали з госпіталя. Бойовик повідомив у «ВКонтакте», що перебуває у пункті тимчасової дислокації російських військ поблизу окупованого Дебальцевого в Донецькій області.

Нагадаємо, що 2023 року в окупаному Донецьку ексбойовика так званої «ДНР» Вадима Погодіна заарештували його ж колишні поплічники. Погодіна звинуватили в «організації ОЗУ».

У 2017 році український Торецький суд виніс заочний вирок бойовикам «ДНР», винним у смерті Степана Чубенка — Юрію Москальову, Вадиму Погодіну та Максиму Сухомлинову. Їх засудили до довічного ув’язнення, але до цього часу вони не понесли покарання.

Наприкінці липня 2014 року Степан Чубенко повертався з Києва додому в Краматорськ поїздом через окупований Донецьк. Його схопили вказані вище бойовики за те, що у підлітка були синьо-жовті стрічки і шарф футбольного клубу «Карпати».

Тиждень його жорстоко били, а потім стратили. Тіло Степана вдалось повернути до Краматорська через 3,5 місяці.

