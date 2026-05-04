Вчасне оцифрування трудових книжок: чому це важливо для вашої пенсії

Трудова книжка / © УНІАН

Реклама

В Україні закінчується 5-річний термін переходу на електронні трудові книжки. Потрібно оцифрувати свій документ до 10 червня, щоб у майбутньому не виникло проблем із нарахуванням пенсії.

Про це повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Чому важливо оцифрувати трудову книжку

За словами нардепа, розмір майбутньої пенсії напряму залежить від страхового стажу. Проте через помилки в паперових книжках, нечіткі печатки або людський фактор дані в базі Пенсійного фонду України (ПФУ) часто не збігаються з реальністю.

Реклама

Оцифрування дозволяє заздалегідь виявити ці розбіжності та привести документи до ладу. Неточності в записах кадровиків можуть призвести до втрати коштів під час розрахунку пенсійних виплат.

Як оцифрувати трудову книжку онлайн

Громадяни можуть самостійно завантажити дані через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:

Авторизуватися на сайті portal.pfu.gov.ua за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі «Комунікації з ПФУ» обрати пункт «Відомості про трудові відносини». Заповнити необхідні дані та надати згоду на оброблення інформації. Додати кольорові скан-копії всіх сторінок трудової книжки. Підписати заявку та відправити її на розгляд.

«Важливо не відкладати оцифрування ваших трудових книжок на останній момент. Кожна неврахована сторінка через стару печатку або помилку, зроблену кадровиком, може обернутися для вас втратою реальних коштів під час розрахунку пенсії. Якщо ви виявите розбіжності зараз, у вас буде час привести документи до ладу», — зазначив Данило Гетманцев.

Оцифрування трудових книжок — останні новини

Нагадаємо, в Україні активно впроваджують електронні трудові книжки, тож довкола цієї теми з’явилося багато міфів. Люди часто хвилюються через вигадані дедлайни, штрафи або через те, що без оцифрування документів вони нібито залишаться без пенсії.

Реклама

Також ми писали, що оцифровувати трудову книжку в Україні необов’язково — Пенсійний фонд прийме й паперовий документ. Але якщо ваш стаж напрацьований до 2000 року, фахівці радять не зволікати.

До слова, відсутність запису про навчання у трудовій книжці часто стає причиною хвилювань під час оформлення пенсії або розрахунку надбавок за стаж. Проте згідно з актуальними нормами законодавства, паперова трудова книжка не є єдиним джерелом істини. Особливо це стосується періодів до 2004 року, коли облік страхового стажу мав свої специфічні особливості.

Новини партнерів