Вчені б’ють на сполох: в Україні можуть зникнути рідкісні птахи

Косар. Фото: Ryzhkov Sergey/CC BY-SA 4.0

В Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги України. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.

Про це в коментарі для «Телеграфу» розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

«Щорічно протягом річних спостережень ми фіксуємо одного, двох, до трьох птахів. Більше ми не реєстрували. Це свідчить про те, що найближчим часом ми взагалі цього птаха в пониззі Дністра втратимо», — зазначив науковець.

За словами Роженка, косарі харчуються на мілководних ділянках заплавних лук, однак через колосальне зневоднення ці місця практично зникли. Саме тому у Дністровському регіоні цих птахів нині майже не спостерігають.

Попри це, кілька десятків особин фіксували на Закарпатті — ймовірно, частина популяції перемістилася туди у пошуках придатних для годівлі ділянок.

Косар — великий білий птах, трохи менший за білого лелеку. Його вирізняє довга шия, високі ноги та характерний дзьоб, схожий на лопатку. Довжина тіла птаха становить 80–90 см, розмах крил — 115–140 см, а вага — до 2 кг. В Україні косар гніздиться переважно вздовж Чорноморського узбережжя, але відомі й поодинокі випадки спостережень на Тернопільщині, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях.

Крім косаря, через зневоднення заплав потерпає ще один представник родини ібісових — коровайка. Це птах середнього розміру, завдовжки близько 56 см і з розмахом крил до 1 метра. Має темно-буре оперення, довгий вигнутий дзьоб (до 11 см) і вагу до 970 грамів. Коровайка також внесена до Червоної книги України.

