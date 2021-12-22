Вчені НАН спрогнозували COVID-ситуацію на початку 2022 року в Україні

В Україні протягом останніх двох тижнів зареєстрована COVID-захворюваність знижувалася з темпом близько 20% на сім днів, знижувалася також і кількість госпіталізацій. Але продовженню позитивної динаміки загрожує зростання ризиків поширення штаму "Омікрон".

Про це повідомляють науковці НАН України.

Зазначається, що середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні наразі зменшилася до 6 610 осіб на день, середня кількість летальних випадків сягає 287 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Крім того, уточнюється, що кількість зайнятих ліжок, призначених для хворих на COVID-19, знизилася до 40% від максимуму цієї осені.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947, 4678 протягом тижня 22–28 грудня 2021 року та 3115, 7279 – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року", - йдеться в прогнозі вчених.

Національна академія наук України

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