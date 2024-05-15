Вчені з'ясували, як збільшити тривалість людського життя до 150 років

Науковці зробили висновок, що життя людини має природний потенціал життєвої активності.

Вчені розробили методику, яка дозволяє збільшити роки життя та оцінити ступінь стійкості організму до різного роду факторів.

Про це пише видання “T4”.

Як зазначається, життя людини зумовлене чисельними факторами, які впливають на тривалість довголіття. Серед них: харчування, психологічний стан та, безумовно, спосіб життя.

Вчені виявили, що тривалість життя людини корелює з так званим фактором динамічного стану. Він з часом може знижуватися, досягаючи критично низького рівня у віці близько 150 років.

На основі спостережень, науковці зробили висновок, що життя людини має природний потенціал життєвої активності, який може сягати приблизно 150 років.

Нагадаємо, що марсохід NASA Curiosity зібрав мінералогічні і хімічні дані давніх озерних відкладень у кратері Гейл на Марсі.

Читайте також: