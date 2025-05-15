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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вчені з’ясували, чи пов’язана вакцина від COVID-19 із ризиком викидня

Масштабне дослідження спростувало зв’язок між вакцинацією проти COVID-19 та ризиком викидня.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вагітність

Вагітність / © pixabay.com

Побоювання щодо потенційного впливу вакцинації на вагітність, особливо страх викидня, довгий час стримували майбутніх матерів від щеплення проти COVID-19. Однак нове дослідження остаточно розвіює ці побоювання.

Про це повідомило видання NewsMax.

Група вчених під керівництвом докторки Сангіні Шет з Єльської школи медицини проаналізувала дані 296 жінок, які пережили викидень, і 592 тих, хто успішно народив. Результати показали: немає зв’язку між вакцинацією та ризиком втрати вагітності. Це стосувалося обох основних вакцин — Pfizer та Moderna — незалежно від кількості доз.

«Ми сподіваємося, що дані, подібні до наших, дають дедалі більше впевненості майбутнім матерям у тому, що вакцина безпечна, і що ми побачимо, як показники вакцинації зростатимуть», — зазначила докторка Шет.

Центри з контролю і профілактики захворювань США заявили, що COVID-19 під час вагітності значно підвищує ризики для жінки та дитини — йдеться про передчасні пологи, важкі ускладнення і навіть мертвонародження. Саме тому американські експерти закликають вакцинуватися, наголошуючи: наявні дослідження підтверджують безпечність щеплення під час вагітності. Проте рівень вакцинації серед них залишається низьким.

Спочатку вагітних не включали до клінічних досліджень вакцин, що створило інформаційний вакуум. В умовах невизначеності соцмережі поширювали міфи: нібито вакцина може вплинути на фертильність або спричинити викидень. Хоча подальші дослідження довели безпеку вакцинації, первинний страх встиг вкорінитися.

Нагадаємо, в Україні лютує смертельна інфекційна хвороба.

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