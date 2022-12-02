"Вченння про сатанізм", нацистська символіка та інше: СБУ провела обшуки в єпархіях УПЦ (МП) у трьох областях

В одному з монастирів Житомирщини жили люди, які комунікували із представниками Російської Федерації.

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи в єпархіях УПЦ (МП), які розташовані в Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях, та виявила пропагандистські "методички" Кремля, "вчення про сатанізм" і нацистську символіку.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України. Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватися до лав окупантів", - інформує спецслужба.

А на території Рівненсько-Острозької єпархії виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат". Вони написані білоруськими та російськими авторами, додають в СБУ.

А у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ. Як встановили співробітники СБУ, вони перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Україні планують заборони УПЦ (МП)

1 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради безпеки й оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Він доручив урядовцям у двомісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ.

Цьому передували обшуки в низці єпархій УПЦ (МП) по всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Під час обшуків правоохоронці знайшли пропагандистські матеріали.

Церква на службі Кремля: чи реально позбутися УПЦ МП назавжди - "Нічна варта"

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