Вчепилася в голову і стала гризти: на Чернігівщині німецька вівчарка напала на двох рідних сестер

За фактом нападу пса на дітей поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція передбачає обмеження волі на строк до двох років

У селі Півнівщина Чернігівської області німецька вівчарка покусала двох рідних сестер:14-річну Вікторію та шестирічну Софію. Меншій дівчинці наклали близько 100 швів на голові, ще декілька - над і під лівим оком. Старша сестра намагалася захистити дитину і також отримала травми.

Як зараз почуваються дівчатка і чи понесе господар покарання - пише "Час Чернігівський".

Також читайте Собака застрелив господаря: у США стався смертельний випадок у авто

Вчепився в голову, наче скажений, став гризти

Історія сталася ще 8 січня. Сестри були із подругою Марією Більською. Вони прогулювалися біля саду, на них вибіг пес і одразу вкусив найменшу Соню. Вихопивши сестру, Віка понесла її до сусідів. 37-річна Тетяна Ластовка, мама постраждалих дівчат, пригадує, що прибігши до сусідки, побачила скривавлених дітей.

"У Соні текла кров з голови, світлі штани Віки теж були в бурих плямах. Віка розповіла, що йшла разом з Марією. Спереду була Соня. Пес відразу повалив її і вчепився в голову, наче скажений, став гризти. Віка давай забирати сестру від тварини, той почав і її кусати за руки і за ногу. Метрів 600 з пораненою ногою Віка несла Соню на руках до будинку сусідки. Водночас вона кричала, щоб люди викликали «швидку». Марія залишилася на місці тримати пса, поки Віка йшла в безпечне місце. У неї є лабрадор, можливо, тому наважилася з ним залишитися наодинці. На щастя, пес її не чіпав", - переказує подію мама дівчаток.

Операція тривала 4 години - наклали 100 швів на голову

За словами Тетяни, операція Софії тривала протягом 4-х годин - до 1 години ночі, а старша сестра перенервувалася. У дівчинки був тиск 150 на 90.

Лікар Павло Величко розповів, що наслідки могли бути гірші. Дівчинці наче "підстелили подушечку". Їй наклали близько 100 швів. Сам череп не постраждав. Ще декілька швів - над і під лівим оком. Знову повернулася косоокість. Мама Софійки говорить, що у вересні 2021 року робили в Києві операцію на цьому оці. Витратили 25 тисяч гривень тоді. Тепер потрібна ще одна така ж операція. Також у Софійки численні глибокі подряпини від зубів і кігтів на лівому передпліччі. Мабуть, залишаться шрами.

Також читайте У Великій Британії собака та фен спричинили пожежу в будинку

Як почуваються дівчинка зараз

На сьогодні Софійку виписали, але ще потрібно походити в лікарню на перев'язку. Про пса, який покусав, дівчинка майже не згадує. Як і раніше, просить купити їй маленького цуцика. Але мама поки проти.

"Віці зашивали глибоку рану над коліном на правій нозі. Сьогодні вже виписали. Але лікарі сказали, що десь ще тиждень потрібно приходити на перев’язки. Декілька уколів ще треба зробити. Тому поки проживає в Чернігові в моєї подруги. Після цього випадку більше двох днів не розмовляла зі мною. Але вже відійшла від стресу", - пригадує мама.

Що із собакою і чи хтось відповість за напад на дітей

За словами матері потерпілих дівчат, собака неодноразово нападав на людей. Після останнього випадку його задушили. Власник собаки у той день чув крики сестер, але не прибіг розбороняти.

"Тварина велика була, кілограмів 60. Раніше кидався на інших дітей і дорослих. Псів такої породи треба тримати у вольєрі. Власник, Григорій Семерич, був не поряд, але чув, як діти кричали, коли захищались від пса. Не прибіг розбороняти. Він непоганий дядько, тримає пасіку. За п’ять днів, поки ми в лікарні, його дружина двічі приносила по дві тисячі гривень допомоги", - каже Тетяна.

За фактом нападу пса на дітей поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Її максимальна санкція передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Собака 5 місяців на руїнах чекала господарів з евакуації - щемлива історія

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.