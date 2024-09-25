"Вчи вчи, самі двійки": ЗСУ нагадали ворогові, чому колони не можна зупиняти на півдорозі (відео)

Так, яскраво продемонстровано, чому колони не можна зупиняти на півдорозі, а ще краще – розосереджувати техніку. Окупанти отримали серйозний вогняний досвід.

Про це пише 14-й Окремий полк БпЛА.

ЗСУ показали, як атакували колону ворожої техніки

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Як зазначається, ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, іронічно додають автори, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але купа вантажівок зосередилася в одній точці.

"Наші пілоти вирішили нагадати ворогові основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще – розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику росіянин отримав вогневий шквал!" – жартують бійці.

Раніше ЗСУ показали ефектні кадри зачистки села Дружба в Донецькій області. Завдання виконали бійці ССБ “Шквал” 28-ї бригади.

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