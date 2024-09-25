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"Вчи вчи, самі двійки": ЗСУ нагадали ворогові, чому колони не можна зупиняти на півдорозі (відео)

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"Вчи вчи, самі двійки": ЗСУ нагадали ворогові, чому колони не можна зупиняти на півдорозі (відео)

Колона армії РФ

Українські бійці продовжують навчати ворога військової логістики.

Так, яскраво продемонстровано, чому колони не можна зупиняти на півдорозі, а ще краще – розосереджувати техніку. Окупанти отримали серйозний вогняний досвід.

Про це пише 14-й Окремий полк БпЛА.

ЗСУ показали, як атакували колону ворожої техніки

ЗСУ показали, як атакували колону ворожої техніки

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Як зазначається, ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, іронічно додають автори, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але купа вантажівок зосередилася в одній точці.

"Наші пілоти вирішили нагадати ворогові основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще – розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику росіянин отримав вогневий шквал!" – жартують бійці.

Раніше ЗСУ показали ефектні кадри зачистки села Дружба в Донецькій області. Завдання виконали бійці ССБ “Шквал” 28-ї бригади.

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