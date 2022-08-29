Вчиняв насильство та страти: СБУ встановила "кадирівця", який вбив 5 мирних людей у Бучі (фото)

СБУ зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця", який брав участь у захопленні села Микуличі і вбив 5 цивільних у Бучанському районі Київщини.

Служба безпеки України ідентифікувала "кадирівця" Ізнаура Ібрагімовича Мусаєва, який, керуючи спецзагоном, безжально розстріляв п’ятьох мирних людей у Бучанському районі Київщини.

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" Управління федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Чеченській Республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних людей у Бучанському районі Київщини", - йдеться у повідомленні.

Майору поліції Ізнауру Ібрагімовичу Мусаєву оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.



Воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.



"Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних зі Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей. СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині", - йдеться у повідомленні.

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