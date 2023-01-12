Вчитель фізики наводив ракети окупантів на школи у Слов'янську: як його покарали

Вчитель фізики повідомляв загарбникам адреси навчальних закладів, де він вважав, що там перебувають підрозділи ЗСУ.

У Слов'янську Донецької області вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. За це його відправили до в'язниці на 8 років.

Про це йдеться у судовому вироку Слов’янського міськрайонного суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Колаборант виявився вчителем фізики у Малинівській школі. Впродовж весни та літа, під час свого перебування у Слов’янську, він передавав окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ. Всю інформацію він надсилав через бот у Telegram терористам "ДНР".

Зрадник повідомляв загарбникам адреси навчальних закладів, де він вважав, що там перебувають підрозділи ЗСУ.

Під час судового розгляду вчитель повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення. Так, суд ухвалив вирок і призначив покарання - позбавлення волі на 8 років з ізоляцією засудженого та поміщенням його до кримінально - виконавчої установи закритого типу.

Нагадаємо, СБУ викрила працівницю одного зі стратегічних об’єктів критичної інфраструктури Івано-Франківської області на виправдовуванні російської агресії та агітації за "рускій мір".

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