Вчителі на окупованих територіях Запоріжжя отримають 100% зарплати - ОДА

У школах на тимчасово захоплених територіях тривають канікули.

Вчителі, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області отримають заробітну плату в повному обсязі, незважаючи на вимушені канікули.

Про це в ефірі Суспільного сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, канікули у школах тривають до першого травня, але за нобхідності їх подовжать.

"Діти страждають в цьому плані. Не отримують освітніх послуг, але "натихаря", я знаю, займаються, щоб діти щось вчили. Всі контролі скасовані. Такий простенький іспит буде замість єдиного тестування, яке у нас було завжди", — каже він.

На територіях, де можна забезпечити ведення освітньг процесу, навчання відбувається дистанційно. За словами Старуха, в будівлях багатьох шкіл приймають вимушених переселенців.

Голова ОДА наголосив: вчителі та директори не можуть працювати за іншою програмою, окрім призначеної українським Міністерством освіти. Співпраця з окупантами буде вважатися колабораціонізмом, - зауважив він.

Як повідомлялося, у Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти ставлять на ключові посади у сфері освіти колаборантів. Директорка промислово-економічного технікуму залякує батьків та учнів, погрожує їм виключенням. Керівниця навчального закладу схиляє педагогів до співпраці, обіцяючи нарахування зарплати від 1 квітня.

Читайте також: