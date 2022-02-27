"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію", але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо" - Зеленський

"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію", але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо" - Зеленський

Літак стояв в аеропорту Гостомель, де вчора точилися запеклі бої.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти спалили найбільший у світі український літак "Мрія" у суботу, 26 лютого.

Про це він сказав під час нового відеозвернення 27 лютого.

"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!", - прокоментував Зеленський знищення окупантами Росії українського літака.