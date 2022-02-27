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"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію", але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо" - Зеленський

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"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію", але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо" - Зеленський

УНІАН

Літак стояв в аеропорту Гостомель, де вчора точилися запеклі бої.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти спалили найбільший у світі український літак "Мрія" у суботу, 26 лютого. 

Про це він сказав під час нового відеозвернення 27 лютого. 

"Вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!", - прокоментував Зеленський знищення окупантами Росії українського літака. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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