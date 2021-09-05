Вчителька, яка агітувала школярів за "ДНР", влаштувалася на роботу в український виш

Вчителька, яка агітувала школярів за "ДНР", влаштувалася на роботу в український виш

Відомо, що її син був учасником незаконних збройних формувань і брав участь в окупації Бахмута.

Ольга Чорна, яка проводила в окупованому Донецьку "патріотичні" заняття з молодшими школярами на тлі портрета ватажка бойовиків "ДНР" Захарченко, викладає в місті Бахмут в Горлівському інституті іноземних мов. Цей виш переїхав з окупованої Горлівки до Бахмута 10 листопада 2014 року.

Про це повідомляє "Вільне радіо".

Позиція вишу

Директорка інституту Євгенія Білицька підтвердила, що Ольга Чорна справді працює в них культорганізатором. Вона також додала, що не бачить ніяких перепон для працевлаштування жінки, а вирішувати ситуацію з Ольгою Чорною повинні правоохоронці, а не адміністрація вишу.

Білицька вважає, що ніяких перепон для працевлаштування цієї педагогині немає.

"Працевлаштована. І що? На неї заведена якась справа чи що? Людина позбавлена якихось прав на території України? Справа заведена на неї? Якщо не заведена справа, що це взагалі таке? Наскільки я знаю, вона не позбавлена жодних громадянських прав", — каже Євгенія Білицька.

Хто така Ольга Чорна

Ольга Чорна, вчителька російської мови, працювала на "освіту ДНР". У Мережі є відео, як вона проводить антиукраїнську пропаганду та агітацію з молодшими учнями ліцею № 5 в окупованому Донецьку. На відео видно, що заняття проходить у шкільному класі на фоні портрета ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка та дошки з написом "Державні символи ДНР".

Жінка розповідає школярам про "важливі події в житті нашої держави, нашої республіки", маючи на увазі так звану "ДНР". Вона каже учням, що "потрібно знати, чим живе наша республіка".

Після її виступу один з учнів 5-Б класу зазначив:

"Я категорично проти повернення нас у склад України. Тому що у мене на війні загинули 7 прадідусів. Один був танкістом, пройшов усю війну. Бандера — не мій герой. У мене мої герої: мої сім прадідусів, маршал Жуков та Рокосовський. Я не можу та не хочу їх зрадити".

Увага! Відео містить антиукраїнську пропаганду.

Ольга Чорна внесена до бази Центру "Миротворець" як "пособник терористів "ДНР", за "антиукраїнську пропаганду та агітацію".

Відомо, що її син, Сергій Іочков, був учасником незаконних збройних формувань і брав участь в окупації Бахмута. Загинув під час звільнення міста українськими військовими.

"7 червня загинув мій син Сергій, загинув як герой, захищаючи свій край, своє місто від карателів", — писала жінка в соцмережах.

На її сторінці є і інші публікації антиукраїнського характеру. Наприклад, у 2014 році Чорна опублікувала колаж з дитиною, російським триколором і написом англійською "#Save Donbass from Ukraine Army".

Раніше у Миколаєві покарали скандального викладача за антиукраїнські висловлювання.

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