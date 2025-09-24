- Дата публікації
Вчитель фізкультури палицею побив учня у ліцеї Вінниччині (відео)
Скандал у ліцеї на Вінниччині: вчитель побив 13-річного школяра, а відео інциденту потрапило в Мережу.
У ліцеї Вінницької області 25-річний вчитель фізкультури на уроці побив палицею свого 13-річного учня і це момент потрапив на відео. Поліція взялася за розслідування інциденту.
Про це повідомила Нацполіція у Вінницькій області.
У Могилів-Подільському районі 19 вересня вчитель побив учня палицею на уроці фізкультури. Дізнавшись про інцидент, мати школяра 23 вересня звернулася із заявою до поліції.
Правоохоронці взялися за розслідування інциденту і повідомили вчителю про підозру у побоях і мордуванні, тобто — умисному завданні ударів, які завдали фізичного болю.
Встановлюються усі обставини правопорушення, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у вересні в місті Шаргород на Вінниччині 23-річний вчитель англійської мови убив двох своїх колишніх учнів. Чоловіка затримали, коли він намагався втекти до Молдови. Заданими прокуратури, мотивом злочину стали особисті неприязні стосунки, які виникли ще в молодшій школі. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.