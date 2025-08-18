Затримано особу, підозрювану у функціонуванні нелегальної схеми / © Національна поліція України

На Закарпатті правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Організатором виявився 34-річний житель селища Усть-Чорна, який працював учителем географії.

Про це повідомляють Тячівська окружна прокуратура, Тячівський районний відділ поліції, а також працівники СБУ в області.

Чоловік, який добре орієнтувався у місцевості, розробив нелегальні маршрути до кордону з Румунією, оминаючи офіційні пункти пропуску. Він інструктував військовозобов’язаних, як подолати шлях через річку Тиса.

Правоохоронці викрили черговий канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон / © Національна поліція України

Правоохоронці з’ясували, що педагог домовився про переправлення 30-річного мешканця селища Буштино. За свої «послуги» він вимагав 5500 доларів.

Зловмисника затримали «на гарячому» — у момент отримання коштів. Під час обшуку вилучили дві мобільні телефони та гроші.

Підозрюваного взято під варту згідно зі статтею 208 КПК України. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 3 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Чоловікові вже оголошено про підозру.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Закарпатті машиніст «підвозив» ухилянтів в кабіні тепловоза до державного кордону.

А раніше на Буковині затримали дітей, які допомагали військовозобов’язаним тікати до Євросоюзу. У прикордонному районі затримали 4 осіб, серед яких були двоє підлітків 2009 та 2010 років народження.