"Вчитель має бути клоуном": педагогиня розкритикувала вимоги суспільства до навчання

У Мережі набуло розголосу відео, де вчителька англійської мови Ірина Дралюк відверто висловилася щодо постійних претензій до педагогів про нібито «незацікавленість» дітей у навчанні. Педагогиня, яка працює у школі вже 17-й рік, обурена тим, що сьогоднішні вимоги перекладають усю відповідальність за нудьгу на уроках виключно на вчителя.

Про це вона розповіла у відео в ТікТок.

«Вчитель має бути клоуном»

За словами Ірини Дралюк, сучасний вчитель змушений постійно «перевтілюватися» та «бути клоуном», змінюючи активності кожну хвилину, аби лише «тримати дітей у тонусі».

Вона підкреслила, що, попри постійні скарги батьків і суспільства на те, що дітям «скучно навчатися», вимоги до вчителів лише зростають, тоді як очікування від самих учнів залишаються нечіткими.

«Діти на уроці не пишуть, лежать за партами, дивляться у вікно. Їм нудно навчатися. А перед ними вчитель має бути одну хвилину клоуном, а потім кимось іншим… Ось так перевтілюватися, перевтілюватися. Міняти активності. Тримати дітей у тонісі. Вчитель має, вчитель має, вчитель має, все, а діти що мають? Ну вони тут щось мають чи ні?… Я 17 років розповідаю те саме — і мені не нудно?», — емоційно запитала вона.

Вчителька також вказала на парадокс: їй самій не нудно 17 років поспіль розповідати, хоч і з різними підходами, «одне і те ж». При цьому суспільство вважає, що саме «світ має крутитися навколо дітей», і лише до них потрібно постійно «шукати підхід».

Реакція у Мережі

Відео викликало бурхливе обговорення, розділивши користувачів:

1.На підтримку вчительки.

Багато педагогів підтримали її, зазначивши, що відчувають себе аніматорами і висловили обурення тим, що в українській системі вчитель має мотивувати проти волі учня. Коментатори наголосили, що проблема також криється у батьках, які забувають, що вчитель навчає, а не розважає, а також забулося слово повага до педагогів. І здебільшого ще зазначали, що багато дітей постійно сидить у телефоні.

Реакція користувачів. / © Скріншот

2.Критика позиції.

Інша частина коментаторів зауважила, що вчителі свідомо обрали цю професію. Вони порадили їй змінити роботу, якщо їй не цікаво шукати підхід до дітей і звинуватили деяких вчителів у тому, що вони самі ж відбивають бажання дітей до навчання.

Коментарі під відео. / © Скріншот

Нагадаємо, молода вчителька Христина Калугіна звернулася до суспільства, яке критикує її за нібито «непристойний вигляд». Педагогиня рішуче наголосила: вона має повне право бути собою, адже її професія не скасовує особистої свободи та стилю.

Раніше повідомлялося, в Україні вже від наступного року вчителі отримають суттєве підвищення зарплат. Мінімальна «мінімалка» зросте на 50%. Педагог зможе заробляти близько 30 тис. грн на місяць.