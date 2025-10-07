ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

"Вчитель має бути клоуном": педагогиня розкритикувала вимоги суспільства до навчання

Вчителька англійської мови висловила свою думку, щодо теперішнє навчання дітей. Відео завірусилося у Мережі і викликало бурхливу дискусію.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Школа

Школа / © Фото з відкритих джерел

У Мережі набуло розголосу відео, де вчителька англійської мови Ірина Дралюк відверто висловилася щодо постійних претензій до педагогів про нібито «незацікавленість» дітей у навчанні. Педагогиня, яка працює у школі вже 17-й рік, обурена тим, що сьогоднішні вимоги перекладають усю відповідальність за нудьгу на уроках виключно на вчителя.

Про це вона розповіла у відео в ТікТок.

«Вчитель має бути клоуном»

За словами Ірини Дралюк, сучасний вчитель змушений постійно «перевтілюватися» та «бути клоуном», змінюючи активності кожну хвилину, аби лише «тримати дітей у тонусі».

Вона підкреслила, що, попри постійні скарги батьків і суспільства на те, що дітям «скучно навчатися», вимоги до вчителів лише зростають, тоді як очікування від самих учнів залишаються нечіткими.

«Діти на уроці не пишуть, лежать за партами, дивляться у вікно. Їм нудно навчатися. А перед ними вчитель має бути одну хвилину клоуном, а потім кимось іншим… Ось так перевтілюватися, перевтілюватися. Міняти активності. Тримати дітей у тонісі. Вчитель має, вчитель має, вчитель має, все, а діти що мають? Ну вони тут щось мають чи ні?… Я 17 років розповідаю те саме — і мені не нудно?», — емоційно запитала вона.

Вчителька також вказала на парадокс: їй самій не нудно 17 років поспіль розповідати, хоч і з різними підходами, «одне і те ж». При цьому суспільство вважає, що саме «світ має крутитися навколо дітей», і лише до них потрібно постійно «шукати підхід».

Реакція у Мережі

Відео викликало бурхливе обговорення, розділивши користувачів:

1.На підтримку вчительки.

Багато педагогів підтримали її, зазначивши, що відчувають себе аніматорами і висловили обурення тим, що в українській системі вчитель має мотивувати проти волі учня. Коментатори наголосили, що проблема також криється у батьках, які забувають, що вчитель навчає, а не розважає, а також забулося слово повага до педагогів. І здебільшого ще зазначали, що багато дітей постійно сидить у телефоні.

Реакція користувачів. / © Скріншот

Реакція користувачів. / © Скріншот

2.Критика позиції.

Інша частина коментаторів зауважила, що вчителі свідомо обрали цю професію. Вони порадили їй змінити роботу, якщо їй не цікаво шукати підхід до дітей і звинуватили деяких вчителів у тому, що вони самі ж відбивають бажання дітей до навчання.

Коментарі під відео. / © Скріншот

Коментарі під відео. / © Скріншот

Нагадаємо, молода вчителька Христина Калугіна звернулася до суспільства, яке критикує її за нібито «непристойний вигляд». Педагогиня рішуче наголосила: вона має повне право бути собою, адже її професія не скасовує особистої свободи та стилю.

Раніше повідомлялося, в Україні вже від наступного року вчителі отримають суттєве підвищення зарплат. Мінімальна «мінімалка» зросте на 50%. Педагог зможе заробляти близько 30 тис. грн на місяць.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie