Вчитель відмовився спілкуватися з учнем, який говорить російською: омбудсменка сказала, хто має рацію

Учні у школі

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В Україні вчителі зобов’язані використовувати українську мову не лише на уроках, а й під час перерв, семінарів та нарад. Учням, які говорять російською, педагоги можуть відмовити в спілкуванні

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик в етері Новини.LIVE.

«Освітній процес включає як уроки, так і перерви, наради, семінари, конференції — всі ці інші заходи, які відбуваються поза уроками, тому що це робочий час вчителя. І саме під час робочого часу має все спілкування здійснюватися державною мовою», — пояснила Лещик.

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Вона наголосила, що вчителі зобов’язані дотримуватися цього правила. Якщо педагог порушує цю норму, його можуть притягнути до відповідальності — як керівництво школи, так і Уповноважений із захисту державної мови мають право вживати заходів.

«І вчитель, який не дотримується цього, може бути притягнений до відповідальності. Тут може бути як і керівник притягнути, так і повноважений захисту державної мови», — підкреслила омбудсменка.

Щодо учнів ситуація інша: на них відповідальність за порушення мовного режиму не поширюється. Тому з учнями варто працювати м’яко.

«І мені інколи телефонують директори і вчителі запитують, учні не хочуть спілкуватися державною мовою, а що нам робити? В нас же ж мова освітнього процесу українська, якщо це заклад українського мововикладання. То я радила директорам, я кажу, ви ж не зобов’язані володіти іншою мовою, якщо ви не вчитель іноземної мови, англійської чи німецької. Ви можете відмовитись і маєте повне право і сказати, що я не розумію тієї мови, на яку ти відповідаєш мені на уроці, або спілкуєшся зі мною на перерву», — пояснила Лещик.

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Вона навела приклад конкретного випадку, коли вчителька попросила учня відповідати українською мовою на уроці.

«І був в нас ще знов кейс, де вчителька вимагала від учня відповідати на уроці українською мовою. Нам написали про крик, але коли ми дослідили, крику там не було, там був аудіозапис, там була чітка вимога, будь ласка, відповідаю українською мовою. І нам надійшла скарга на цю вчительку, ми цю скаргу відхилили, ми захистили вчительку і сказали, що вона здійснювала все правильно згідно чинного законодавства. Тому ми не лише караємо, а й захищаємо.», — розповіла омбудсменка.

Освітня омбудсменка наголосила: закон не лише зобов’язує вчителів спілкуватися державною мовою, а й захищає їх від необґрунтованих звинувачень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині директорку школи звільнили з посади за використання російської мови.

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