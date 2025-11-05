Педагоги назвали головну причину, чому діти не хочуть вчитися

Освіта

Українські освітяни розпочали дискусію щодо однієї з найскладніших проблем — відсутності мотивації в учнів та пошуку винних у цій ситуації. Вчителька пані Діана у соцмережах навела приклад типової претензії від батьків: «Ви погана вчителька! Максимчик ходить пів року на англійську, а результату немає!».

За її словами, саме такі фрази часто чують викладачі, коли батьки намагаються знайти зовнішнього винного, не бажаючи розібратися у справжніх причинах низької успішності.

У Мережі колеги активно підтримали обговорення, дійшовши спільної думки, що навіть найкраща методика викладання буде безсилою, якщо дитині «не цікаво» і вона не має внутрішньої мотивації до навчання. Місія педагога — не лише пояснити, а й запалити цікавість, але це складно, якщо основи не закладені.

Освітяни одностайні, що сім’я закладає основу ставлення до навчання, праці та відповідальності. Якщо дитину не привчили до цих якостей удома, учителю буде вкрай важко досягти значного результату за кілька місяців.

«Батьки мають мотивувати дитину, а вчитель може лише допомогти й направити. Виховувати — не його обов’язок,» — наголошують педагоги у коментарях.

Нагадаємо, репетиторка молодших класів розповіла, що до неї звертаються батьки з проханням допомогти дитині сьомого класу, яка не вміє читати. Вона зазначила, що часто батьки перекладають відповідальність на школу.

Цікава історія, якою поділилася репетиторка англійської мови пані Діана (diana.tut.or) у соцмережі, викликала жваве обговорення про реалії заробітку викладачів. Під час завершення уроку її 9-річний учень несподівано запитав, скільки вчителька має учнів. Хлопчик пояснив, що вони з мамою підрахували її приблизний дохід, і ця сума видалася їм «багатенькою».