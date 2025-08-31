Вчителі отримають подвоєну доплату з вересня: що змінилося у фінансовій підтримці освітян

Вчителі отримають подвоєну доплату / © Freepik

З 1 вересня 2025 року українські вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату в 2 000 гривень замість 1 000, яку передбачає нова постанова Кабміну №1515. Підвищення торкнеться всіх педагогів загальноосвітніх шкіл незалежно від регіону, типу навчального закладу чи їхніх досягнень.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків під час робочої поїздки до Тернопільської області.

Доплата за небезпечні чи складні умови праці фінансується державою та нараховується пропорційно до навчального навантаження. Вчителі, які працюють понад норму, отримають більшу суму, а ті, хто працює частково чи за сумісництвом, — відповідно менше, але лише за фактичні години.

Також залишено право на одноразову допомогу для оздоровлення, яка доступна навіть пенсіонерам. Нові пенсійні правила встановлюють мінімальний стаж 32 роки для виходу на пенсію за віком для обох статей.

Хоча базові оклади поки що залишаються на колишньому рівні, уряд прогнозує, що середня зарплата в країні досягне понад 39 000 гривень до 2028 року. Осіннє підвищення доплат має стати першим кроком до справедливішої системи оплати праці в українській освіті.

Крім того, як раніше повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів.