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Вчителям спростили оформлення відстрочки: як оформити її у «Резерв+»
Педагогічні працівники шкіл можуть оформити відстрочку онлайн через «Резерв+» без завантаження документів.
Вчителі та інші педагогічні працівники закладів освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє дані та визначає право на відстрочку.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
У відомстві наголошують, що тепер збирати необхідні довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно. Система автоматично перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді.
Відстрочку можна оформити за дотримання таких вимог:
заклад освіти є основним місцем роботи;
педагогічне навантаження — не менше 0,75 ставки;
посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
дані про роботодавця в АІКОМ і ПФУ збігаються.
Оформити запит можна безпосередньо в застосунку «Резерв+». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Запит на відстрочку», а далі — «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти».
Завантажувати підтверджувальні документи не потрібно — система перевірить дані автоматично. Після завершення перевірки інформація про результат з’явиться у застосунку.
Водночас у Міноборони наголошують, якщо оформити відстрочку не вдалося, то насамперед варто перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони попереджали, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» може бути без фотографії. Водночас відсутність зображення обличчя сама по собі не робить такий документ недійсним. Сам факт відсутності фотографії не свідчить про помилку в документі.