ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Вчителям спростили оформлення відстрочки: як оформити її у «Резерв+»

Педагогічні працівники шкіл можуть оформити відстрочку онлайн через «Резерв+» без завантаження документів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Резерв+

Резерв+

Вчителі та інші педагогічні працівники закладів освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє дані та визначає право на відстрочку.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві наголошують, що тепер збирати необхідні довідки та звертатися до ЦНАП не потрібно. Система автоматично перевіряє дані в АІКОМ та Пенсійному фонді.

Відстрочку можна оформити за дотримання таких вимог:

  • заклад освіти є основним місцем роботи;

  • педагогічне навантаження — не менше 0,75 ставки;

  • посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

  • дані про роботодавця в АІКОМ і ПФУ збігаються.

Оформити запит можна безпосередньо в застосунку «Резерв+». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Запит на відстрочку», а далі — «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти».

Завантажувати підтверджувальні документи не потрібно — система перевірить дані автоматично. Після завершення перевірки інформація про результат з’явиться у застосунку.

Водночас у Міноборони наголошують, якщо оформити відстрочку не вдалося, то насамперед варто перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони попереджали, що електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» може бути без фотографії. Водночас відсутність зображення обличчя сама по собі не робить такий документ недійсним. Сам факт відсутності фотографії не свідчить про помилку в документі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie